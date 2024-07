Settimane sociali, il Papa a Trieste: “La democrazia del Mondo non gode di buona salute”

Papa Francesco è stato accolto con una vera ovazione al suo ingresso al Generali convention center: la folla di delegati e personalità era in piedi ad applaudire e a urlare di gioia. Il Pontefice è stato accompagnato in sedia a rotelle fin dietro le quinte, poi si è alzato in piedi e, appoggiandosi a un bastone, ha raggiunto la postazione per gli interventi. Tra i presenti, ha preso la parola il cardinale Zuppi. «I cattolici in Italia non sono e non vogliono essere una lobby in difesa di interessi particolari e non diventeranno mai di parte, perché l’unica parte che amano e indicano liberamente a tutti è quella della persona, ogni persona, qualunque, dall’inizio alla fine naturale della vita. Senza passaporto, qualunque. E non un amore qualsiasi, ma quello che ci insegna Gesù», ha affermato alla presenza del Papa, a conclusione delle Settimane Sociali. Per Zuppi la democrazia è come una orchestra: «Ogni strumento è importante, ma nell’orchestra tutti hanno bisogno di accordarsi agli altri».