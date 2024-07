Un motociclista 34enne è morto in un incidente stradale in provincia di Lecce. L’uomo viaggiava con la sua Yamaha R6 sulla provinciale 87 in località Porto Badisco, nei pressi di Otranto, quando per motivi da accertare si è scontrato frontalmente con la jeep Renegade condotta da una donna di 45 anni. Per il 34enne, originario di Brindisi, non c'è stato nulla da fare, è deceduto nel tremendo impatto. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri.