Irregolarità e abusi a Favignana, sequestrato un cantiere edile

La Polizia locale di Favignana ha proceduto al sequestro di un cantiere edile in contrada Cala Graziosa, nel versante nord orientale dell'isola. Gli agenti, coordinati dal comandante Libero Giuseppe Carbone, hanno rilevato irregolarità e abusi edilizi. Nel corso dell'ispezione è stata riscontrata anche l'inosservanza dell'ordinanza sindacale che dispone la sospensione dei cantieri per tutta la stagione estiva.

Dal 15 giugno al 15 settembre è vietato svolgere nelle isole Egadi lavori edili. L'ordinanza del sindaco Francesco Forgione è finalizzata a "garantire la sicurezza, la tranquillità e il riposo di residenti e turisti e il decoro e la vivibilità urbana durante il periodo di maggiore afflusso turistico". Sono esclusi dagli obblighi i cantieri edili relativi alle opere pubbliche non rinviabili, ad attività di manutenzione interna che non comportino presenza di impalcature, occupazione e depositi di materiali su suolo pubblico o aperto al pubblico e rumori molesti, e a interventi di estrema urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Il titolare dell'impresa è stato deferito alla Procura della Repubblica di Trapani. La Polizia Locale continuerà a effettuare controlli rigorosi per assicurare il rispetto delle normative e tutelare il benessere della comunità e dei visitatori.