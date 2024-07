Incidente domestico per Alda Fendi, trasportata in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La più giovane delle cinque sorelle Fendi che hanno contribuito a rendere celebre il marchio della moda italiana nel mondo è caduta in casa a Palmarola, isola nel Mar Tirreno tra Ponza e Ventotene.

E’ stata soccorsa intorno alle 18 dai sanitari del 118 e il Pegaso 44 di Elitaliana. La notizia è stata anticipata dal so EtruriaNews.