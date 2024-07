Un bimbo di un anno è stato aggredito e ferito al volto da un pitbull a Modugno, comune alle porte di Bari. L'aggressione, secondo quanto emerso, sarebbe avvenuta in casa, il bimbo è stato trasportato immediatamente in ospedale. A lanciare l'allarme è stato il padre. Operato d'urgenza, il piccolo sarebbe in gravi condizioni. Il cane è stato invece catturato e portato al canile sanitario di Bari per la valutazione della pericolosità.