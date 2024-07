Venezia, indagato il sindaco Brugnaro. Arrestato l'assessore comunale Renato Boraso

Boraso, 56 anni, risiede nel quartiere veneziano di Favaro Veneto. Laureato in Economia Aziendale a Ca' Foscari, dal 1993 ha svolto attività di consulente aziendale. Già nelle fila di Forza Italia, dal 1997 è sempre stato eletto consigliere comunale; nel 2005 è stato consigliere anziano e dal 2005 al 2010 Presidente del Consiglio Comunale. Alle elezioni comunali del 2015 si è presentato con una propria lista civica in appoggio al candidato del centrodestra Luigi Brugnaro, nella cui giunta è poi entrato come assessore a Mobilità, Infrastrutture stradali, Viabilità, Piano del traffico, Rapporti con le Municipalità e Rapporti con il mondo dell'agricoltura. Alle elezioni 2020 si è presentato ed è stato eletto nella lista civica di Brugnaro, ed è stato confermato in Giunta.

Due in carcere e 7 ai domiciliari

Sono due le ordinanze di custodia cautelare in carcere e sette quelle agli arresti domiciliari eseguite stamani dalla Guardia di Finanza di Venezia nell'ambito dell'indagine su appalti e pubblica amministrazione, che ha portato all'arresto dell'assessore comunale alla mobilità Renato Boraso. Oltre a Boraso, in carcere è finito un imprenditore edile, Fabrizio Ormenese; ai domiciliari figurano funzionari comunali e di partecipate pubbliche, tra cui l'azienda dei trasporti comunale Actv. Per altri sei indagati è stata disposta l'interdizione per 12 mesi dai pubblici uffici. In tutto gli indagati sono 18, e vi figurano il direttore generale dell'Actv, Giovanni Seno e il responsabile del settore appalti, Fabio Cacco.