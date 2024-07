Dramma in un bioparco: bambina di 7 anni annega in un lago a Cuneo

E' morta la bambina di sette anni che era scomparsa questo pomeriggio in un bioparco di Caraglio, in provincia di Cuneo. La piccola era stata trovata in fini di vita a due metri di profondità in uno dei laghi dell'area verde.

Inutili le manovre di rianimazione da parte dei soccorritori. Della vittima si erano perse le tracce poco dopo le 16, mentre stava trascorrendo il pomeriggio con un centro estivo. Subito era scattato l'allarme quando gli accompagnatori si sono resi conto di aver perso di vista la bambina. Sul posto erano arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri ed erano iniziate le ricerche. In azione anche i sommozzatori del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco, che insieme ai volontari si sono adoperati per perlustrare l'area.

Il bioparco, che si chiama 'AcquaViva' è stato inaugurato nel 2022 in località Bottonasco, nella bassa Valle Grana.