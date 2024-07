Giornata di incendi in Sicilia, 19 roghi in tutta la Regione: mezzi aerei in azione

Sono stati 19 gli incendi in Sicilia. Cinque ad Agrigento, 4 a Caltanissetta, 3 a Catania, 4 ad Enna, 2 a Palermo e uno Messina. Vigili de fuoco, i forestali, i volontari con i mezzi aerei hanno lavorato tutto il giorno per fronteggiare roghi che hanno divorato ettari di macchia mediterranea e boschi. Nel Nisseno gli incendi sono divampati a Santa Caterina Villarmosa in contrada Monaco, a San Cataldo in contrada Monte Gabbara nel capoluogo in contrada Giannitello e in contrada Galassi. Roghi nel Catanese a Grammichele in contrada Poggio Aquila, nel capoluogo in contrada Ponte La Barca, a Santa Venerina in contrada Monacella Bassa.

Interventi nell’Ennese nel capoluogo in contrada Risicalla, in contrada Rossomanno, in contrada Bivio Furma e a Piazza Armerina in contrada Piano Marino; nell’Agrigentino a Grotte in contrada Fiumara; a Licata in contrada Foce del Fiume Salso, a Raffadali in contrada Butermini; a Siculiana in contrada Milione; a Bivona in contrada San Leonardo; nel Messinese a San Pier Niceto in contrada Baronello e nel palermitano a Partinico in contrada Brugnone e a Misilmeri.