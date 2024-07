Il rogo nel Materano, i sindacati: "Si faccia luce su quanto accaduto. Serve una reazione immediata in tutto il paese"

«A Matera purtroppo è accaduto ciò che noi vigili del fuoco temiamo ogni volta che iniziamo il turno di servizio, poi l’abitudine ci fa pensare ad altro ma il rischio per noi è sempre presente perché andiamo dove gli altri fuggono. A nome di tutto il sindacato Conapo esprimiamo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari e a tutti i colleghi di Matera. Al ministero dell’Interno abbiamo chiesto di fare piena luce sull'accaduto». Lo dichiara Marco Piergallini, segretario generale del sindacato Conapo dei vigili del fuoco.

Uil: "Serve immediata reazione in tutto il Paese"

«La tragedia che è avvenuta a Nova Siri con la morte di due vigili del fuoco al lavoro per lo spegnimento di un incendio di vegetazione deve suscitare un’immediata reazione sulle morti sul lavoro in tutto il Paese da parte di sindacati e lavoratori». Così la Uil Basilicata in una nota a firma del segretario regionale Vincenzo Tortorelli esprimendo cordoglio alle famiglie e ai colleghi. E’ da tempo che la Uil, su dati dell’Inail, ha denunciato il peggioramento della situazione della sicurezza sul lavoro e della salute dei lavoratori stessi negli ultimi anni. Secondo lo studio, sino a giugno scorso in Basilicata ci sono stati 4 morti (2 nel posto di lavoro 2 in itinere) a cui si aggiungono adesso i due vigili del fuoco e le denunce per malattie professionali sono cresciute del 50%, mentre i morti continuano a salire nel 2024, in tutto il Paese sino a sfiorare le 400 vittime. E’ necessario un’indagine rigorosa per ricostruire cosa è avvenuto a Nova Siri e seve istituire una procura nazionale speciale capace di istituire e velocizzare i processi, che troppo spesso rischiano di finire in prescrizione. La collocazione (al 2023) della Basilicata in «zona rossa» con un’incidenza superiore al 25% rispetto alla media nazionale (Indice incidenza medio, pari a 18,6 morti sul lavoro ogni milione di lavoratori) richiede un’immediata e pronta iniziativa dei lavoratori e del sindacato: la Uil Basilicata rilancia la campagna «Zero morti sul lavoro».