Aggressione choc, coppia gay presa a cinghiate dal branco. E' accaduto a Roma

Una coppia gay presa a calci, pugni e cinghiate in strada a Roma da un gruppo di persone, tra cui una donna.

Una violenza ripresa in un video e poi resa pubblica dal Gay Help Line.

"Ancora altre aggressioni contro Lgbt+ segnalate al servizio Gay Help Line 800 713 713", sottolinea il Gay Center. I due ragazzi "sono stati aggrediti lo scorso weekend alle 4 di notte dopo una serata Lgbt+ a Roma. Mentre attraversavano la strada, mano nella mano, un'auto ha tagliato loro la strada per poi fermarsi. Un grido di uno dei due ragazzi, spaventato, ha scatenato la violenza. Quattro persone (tre uomini e una donna) sono scese dall'auto e li hanno picchiati, gridando insulti omofobi, senza che nessuno intervenisse, se non per filmare l'accaduto".

Da qui la decisione di pubblicare il video per chiedere a "chi li riconosce di segnalarli al 800 713 713 o alle forze dell'ordine". Dopo essere andati al pronto soccorso - viene spiegato - le vittime hanno deciso di denunciare l'accaduto alla polizia e hanno chiamato il Gay Help Line, contact center antiomobitransfobia, per ricevere supporto legale.