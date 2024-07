Fermato il molestatore in bicicletta: sono almeno quattro gli episodi nelle ultime settimane

In quell'occasione, la vittima è stata avvicinata da un uomo di colore con cappuccio calzato e a bordo di una bicicletta, che l’ha pesantemente molestata. La donna è caduta, riportando varie escoriazioni, ma è riuscita a gridare aiuto, mentre l’aggressore è fuggito prima dell’arrivo della polizia, avvisata da alcuni residenti.

A distanza di due settimane altri due episodi simili, con lo stesso modus operandi: avvistamento di donne sole in strade isolate e in tarda serata, avvicinamento a bordo di bicicletta, aggressione con molestie sessuali e fuga. Come la notte del 4 luglio, vittima una ragazza mentre stava rincasando: percorreva una via del centro quando è stata aggredita alle spalle. Anche in questo caso le urla hanno interrotto l’azione e fatto scappare il giovane.

Il 6 luglio un’altra ragazza che stava rientrando è stata avvicinata alle spalle nello stesso modo. A distanza di poco tempo, l’aggressore avrebbe anche ostruito la strada ad un’altra donna che stava passeggiando con i suoi cani, impedendole di proseguire e chiedendole insistentemente di avere rapporti sessuali. Ancora una volta le grida di aiuto lo hanno fatto desistere.