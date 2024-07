Maxi furto da quasi 200 mila euro questa mattina in uno noto negozio di scarpe del centro di Roma. Sul posto, alle 9.30 di oggi, i poliziotti del commissariato Trevi e la Polizia Scientifica. Poco prima, un gruppo di soggetti era entrato nel locale danneggiando la porta e rubando 400 scarpe da 20 mila euro, 5 Rolex per un valore di 150 mila euro e oltre 20 mila euro in contanti. Indagini in corso per risalire ai responsabili.