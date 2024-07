Dramma a Palermo, si schianta nella notte in sella alla sua moto: morto un 47enne

Incidente mortale la scorsa notte a Palermo, in via dell’Olimpo. La vittima è Andrea Pellegrino, di 47 anni, che viaggiava a bordo di una moto Kawasaki. Avrebbe perso il controllo del mezzo e, dopo essere stato sbalzato per alcuni metri, è finito all’interno di una delle rotatorie. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino.

I sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale dell’infortunistica, che hanno effettuato i rilievi. Da ricostruire adesso la dinamica dell’incidente, ma sembra che non siano stati coinvolti altri mezzi.