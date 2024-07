Mare inquinato, in Sicilia tratti contaminati da escherichia coli. Esposto del Codacons a 4 procure

La grave situazione che riguarda alcuni tratti di mare siciliano interessati da una forte contaminazione di batteri fecali, con la presenza di escherichia coli ed enterococchi intestinali in concentrazioni assai elevate e superiori rispetto ai limiti di legge, con gravi rischi per la salute dei bagnanti, ha spinto il Codacons alla presentazione di un esposto-denuncia a quattro Procure siciliane.

Sotto accusa è soprattutto il sistema di depurazione

Secondo analisi di campioni di acqua marina effettuate nei giorni scorsi, da Goletta Verde di Legambiente, in diverse tratte di mare in Sicilia, infatti, si evidenziano in pessimo stato il mare di Aci Trezza, il mare alla foce del torrente Clachea a Carini ma anche la spiaggia la Praiola a Terrasini, entrambe non lontane da Palermo. Risultano inquinatissime anche la spiaggia presso lo scarico del depuratore a Castelvetrano, in provincia di Trapani e la spiaggia presso la foce del torrente Macchia, nel comune di Mascali. In tutte queste aree ci sarebbe una concentrazione di batteri fecali più del doppio del limite stabilito dalla legge. In altri casi è stata rilevata la presenza oltre i limiti di uno dei due batteri. Succede a Cefalù, nella spiaggia di fronte al canale di piazza Marina, ma anche e alla foce del torrente Nocella a Terrasini, sempre in provincia di Palermo. Inquinato anche il lungomare Dante Aligheri di fronte all’oasi ecologica a Trapani, cosi come le foci del fiume Naro ad Agrigento e del fiume Palma nella vicina Palma di Montechiaro.