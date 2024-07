Croazia, strage in una casa di riposo: cinque morti e tre feriti

Cinque persone sono morte in una sparatoria in una casa di riposo di Daurvar, a 130 km da Zagabria, nella Croazia orientale: lo affermano i media statali. Oltre ai cinque uccisi, tre persone sono rimaste ferite. Secondo le prime notizie riportate dai media locali, un uomo è entrato nella casa di riposo di Daruvar e ha aperto il fuoco. È riuscito a fuggire, ma è stato subito arrestato dalla polizia, che per il momento ha rifiutato di commentare. Si ritiene che l’uomo, un veterano nato nel 1973, abbia ucciso la madre e che le altre quattro vittime siano altri residenti della casa di riposo e dipendenti. Secondo i media croati, l’aggressore è stato arrestato in un bar non lontano dalla casa di riposo.