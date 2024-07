Paziente si butta dal quinto piano dell'ospedale di Caltanissetta, è ancora vivo

Un uomo di 51 anni ha tentato il suicidio gettandosi dal quinto piano dell’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. E’ successo intorno alle 20 di questa sera quando il paziente, ricoverato nel reparto di Neurologia, si è lanciato dalla finestra della sua stanza. Ad attutire il colpo sarebbe stata la rete per i piccioni che, dal quinto piano, scende fino al tetto dell’edificio dedicato alla dialisi. Il paziente, recuperato dai vigili del fuoco, che sono saliti sul tetto della Dialisi, è stato trasportato al pronto soccorso dove è arrivato vigile e cosciente. Ha riportato diversi traumi al torace e alla testa ma, al momento, non sembrerebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti anche i poliziotti della sezione volanti, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto, e gli operatori del 118.