Si finge avvocato e ruba ad un'anziana 16mila euro per il funerale del marito

Con il trucco di fingersi avvocato del figlio che aveva avuto un incidente aveva truffato anziani un pò in tutta la Lombardia. L’uomo, un italiano di 44 anni, è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato di Milano che hanno restituito oltre 16mila euro e una collanina in oro a due donne, di 77 e 79 anni, che nelle settimane precedenti erano rimaste vittime del raggiro.

I 16mila euro, secondo quanto ricostruito, servivano a una delle vittime per il funerale del marito, morto a giugno. Il denaro e i preziosi erano stati sequestrati infatti il 20 giugno alla fermata Centrale della metropolitana milanese da una pattuglia della Polmetro a un pregiudicato il quale aveva fornito versioni fantasiose sul possesso di contanti e gioielli. Gli agenti della Squadra Mobile hanno ricostruito i suoi movimenti in Lombardia accertando, con l’analisi del suo cellullare, che si era spostato tra la province di Milano, Monza e Brianza, Como e Lodi. Analizzando i reati denunciati nelle località in cui era stato sono state scoperte le due truffe ai danni delle anziane ai quali era stato fatto credere che era necessario pagare la parcella ad un avvocato che si stava occupando della difesa di un figlio coinvolto in un grave incidente. L’analisi delle telecamere e i riconoscimenti fotografici hanno dato ulteriori riscontri sulla responsabilità del 44enne. La Procura di Milano ha disposto il dissequestro e la restituzione del maltolto alle vittime, e quindi anche la seconda anziana finita nel mirino del falso avvocato si è vista restituire i gioielli di valore affettivo, tra cui la catenina della prima comunione.