Sicilia sempre più assetata, scompaiono i laghi. A Caltanissetta senz'acqua da 42 giorni

Tra le provincie più colpite ci sono Caltanissetta e Agrigento, dove è ricomparso il fenomeno del mercato nero dell’acqua, con le autobotti illegali che riforniscono i cittadini esasperati e il business delle cisterne piazzate sui tetti delle case. Nel pomeriggio a Caltanissetta, in piazza Garibaldi, s'è riunito il presidio del comitato «Vogliamo l’acqua», su iniziativa di uno dei residenti di contrada Niscima, Sergio Cirlinci: qui l’acqua non arriva da 42 giorni. Molti sono ormai costretti a servirsi dalle autobotti che non sempre sono disponibili e hanno aumentato i costi.

L’estate afosa con punte di 40 gradi da almeno due settimane sta aggravando, com'era prevedibile, il problema della siccità in Sicilia, con le zone dell’entroterra sempre più assetate: manca l’acqua nelle abitazioni e manca quella per l’irrigazione dei campi con gravi danni per l’agricoltura e per gli allevamenti. Dopo le immagini del lago di Pergusa (Enna) ridotto quasi a una pozzanghera, le riprese video dall’alto mostrano i terreni aridi negli alvei del lago Rosamarina e del Fanaco, entrambi nella provincia di Palermo, e del lago artificiale dell’Ogliastro, tra Enna e Catania.

Per proprietari di bar e ristoratori il servizio costa da 250 a 400 euro al mese. "L'iniziativa - spiega Cirlinci - è il tentativo, l’ennesimo, di fare squadra e cercare di dare una spinta per cercare di attenuare i disagi odierni e futuri». Ad Agrigento il comitato «Vogliamo l’acqua» e il cartello sociale della città dei Templi hanno scritto una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella evidenziando i gravissimi disagi della popolazione e il disappunto «per non avere preso», chi di competenza, «le dovute decisioni per tempo». Nella missiva si chiede l’intervento del Genio militare e della Protezione civile, oltre a misure economiche immediate per superare la crisi. La lettera è stata sottoscritta da 1.400 cittadini. In città l’acqua viene erogata ogni 15 giorni, mentre a Ravanusa si è arrivati anche a turni di distribuzione di 20 giorni.

Il sindaco Franco Micciché, parlando «della peggiore emergenza idrica degli ultimi anni», ha firmato un’ordinanza che invita a non sprecare acqua per il lavaggio di marciapiedi e piazzali, per pulire auto, per innaffiare orti e giardini e per alimentare fontane ornamentali, vasche e piscine. E ha persino dato l’ok a circolare alle autobotti non autorizzate per conto terzi, purché sia acqua prelevata nei punti di approvvigionamento di Aica, la società di gestione idrica. Nel trapanese c'è chi attende ore per un po' d’acqua per poi andare via senza alcuna possibilità di averla a causa delle tubature rotte.