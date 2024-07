Rogo in un villaggio turistico di Vieste, si ipotizza l'origine dolosa. Evacuate 540 persone

La procura di Foggia aprirà un’inchiesta per stabilire le cause dell’incendio che questa mattina è divampato nel bosco sovrastante baia San Felice a Vieste nel Foggiano determinando anche l’evacuazione a scopo precauzionale di un villaggio con circa 1200 turisti alloggiati.

L'inchiesta sarà volta a stabilire se l’incendio sia stato doloso o di altra natura. Sul posto stanno operando, oltre che mezzi da terra, anche due canadair e un elicottero dei vigili del fuoco

Il precedente

L’incendio, probabilmente doloso, che oggi sta devastando i boschi a ridosso di Vieste è divampato (o è stato appiccato) nello stesso in giorno in cui, il 24 luglio del 2007, fu appiccato il rogo che distrusse migliaia di ettari di vegetazione tra Peschici e Vieste, alle pendici del Gargano. Quell'incendio provocò tre vittime e danni a migliaia di turisti, che furono messi in salvo anche via mare. Nel momento in cui si prigionarono le fiamme la costa di Peschici era affollata di turisti. E proprio in spiaggia ci furono scene di terrore, con migliaia di bagnanti in fuga dal fumo via mare, raccolti dalle navi delle capitanerie di porto e da soccorritori improvvisati: privati e pescatori che fecero la spola per portare la gente in salvo.

Non riuscicono a sfuggire alle fiamme gli anziani fratelli Carmela e Romano Fasanella, di 81 e 71 anni, che morirono carbonizzati, e Domenico De Nittis, di 60 anni, deceduto tre giorni dopo a causa delle gravi ustioni riportate sul 60% del corpo. De Nittis, sposato e padre di tre figli, tentò invano di difendere dalle fiamme il suo punto vendita di oggetti in ceramica, sulla provinciale Peschici-Vieste.

Nella zona l’allarme scattò poco dopo le 10, quando le fiamme cominciarono a lambire le prime strutture turistiche (la zona è piena di camping). Pian piano il fuoco si estese, alimentato dal forte grecale, e si scatenò l’inferno. Campeggi distrutti, centinaia di auto in cenere, fumo asfissiante, gente in fuga in costume da bagno. Oltre 300 persone furono medicate, molte delle quali rimaste intossicate dal fumo o in preda a crisi di panico.

Complessivamente furono circa 3.000 le persone evacuate.