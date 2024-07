Frana costone a Bacoli dopo terremoto magnitudo 4.0 ai Campi Flegrei, nessun ferito

Dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 delle 13.46 nei Campi Flegrei, un costone è caduto nella zona di Marina Grande a Bacoli: i detriti sono finiti in mare a poca distanza dai bagnanti, per fortuna senza conseguenze per le persone. Non è chiaro se ci sia o meno una correlazione tra la scossa ed il crollo. Da luglio si tratta del terzo cedimento di un costone nella zona marina dei Campi Flegrei: i precedenti si sono verificati a Miliscola, spiaggia di Monte di Procida.