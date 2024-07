Il giornalista Enrico Testa: "Morso da un ragno violino, tanta paura ma ora sto bene"

[«Sono scioccato, mi è preso un accidente. Però ora sto bene, domani uscirò di casa dopo le 48 ore indicate dai medici. Quindi basta con gli allarmismi: non sono ricoverato in ospedale. Tra un pò diranno pure che sono morto...». Così al telefono con l’ANSA Enrico Testa, caporedattore di Rai Sport. Il giornalista, 53 anni, è stato morso mercoledì scorso da un ragno violino nella sua abitazione di Sacrofano, in provincia di Roma, e ha raccontato la sua storia. Da allora, racconta oggi, è tempestato di telefonate e messaggi. «Ma ora sto meglio» dice. «Sono stato morso mercoledì verso mezzogiorno, in mezzo alle scapole - racconta - Stavo nel giardino di casa, a torso nudo. Un dolore forte, come fosse un sottile cacciavite arroventato». Il morso non ha praticamente lasciato segno: «Non si vedeva quasi nulla, come un brufolino».

Trattamento medico e consigli Per fortuna lui e la sua compagna hanno visto il ragno e sono corsi alla guardia medica: «Mi hanno aspirato il veleno con un ago, mi hanno dato le medicine del caso, mi hanno avvisato sui postumi». Che non sono affatto piacevoli: svenimenti, bruciore, vomito, diarrea. E anche «un prurito in tutto il corpo, fortissimo, mi sono fatto male a forza di grattarmi». Gli effetti del veleno possono durare 48 ore, gli hanno spiegato i medici; già domani potrà uscire di casa. Prevenzione «Un consiglio a chi si trovasse nella mia stessa situazione? Se uno viene punto e non sa da cosa - risponde Testa - in genere non pensa al ragno violino. Rischia di accorgersene dopo tre giorni» quando il veleno ha già fatto il suo effetto, che può essere tragico: le cronache di metà luglio riportano il caso di un carabiniere morto a Palermo proprio a causa del morso del piccolo aracnide. «Se uno sente un morso particolare - è perciò il suggerimento del giornalista - si vada a fare controllare. Anche perché di questi ragni ce ne sono molti. Ne ho visto un altro a casa mia, nel mio giardino».