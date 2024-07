Svio treno merci nel Salernitano, riattivata la linea su un solo binario: possibili ritardi nella circolazione in Calabria

Per far fronte all’interruzione dovuta ai lavori, Trenitalia ha attivato un servizio di bus sostitutivi sia per i treni a lunga percorrenza sia per quelli regionali, così da assicurare i collegamenti fra le località cilentane. Potenziata anche l’assistenza e l’informazione ai viaggiatori nelle stazioni e attraverso comunicazioni via sms e data la possibilità di chiedere il rimborso integrale del biglietto o riprogrammarlo senza alcun costo aggiuntivo.