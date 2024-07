Quintali di pesci morti sulla spiaggia della Feniglia in provincia di Grosseto

Il mare di Ansedonia, una perla dell’Argentario, da alcuni anni, purtroppo, è oggetto di un misterioso inquinamento, che spesso ha portato il comune di Orbetello a ordinare il divieto di balneazione in alcuni tratti e per bravi periodo, senza però risalire alle cause.

Schiuma biancastra che compare lungo la costa sia sul versante della Tagliata che in quello della Feniglia; e quando non c'è la schiuma bianca, ci pensa la Laguna ha scaricare in mare la parte malsana. E proprio a seguito di questi eventi nei primi di Luglio l’Ada (Associazione Difesa Ansedonia) ha presentato un esposto alla Procura di Grosseto (firmato da 364 cittadini che frequentano la Feniglia e la Tagliata) per chiedere «ogni opportuno accertamento attraverso controlli e campionamento delle acque antistanti le spiagge Tagliata e Feniglia e dei luoghi limitrofi volte a scongiurare pericoli di inquinamento ambientale» così come quella di «accertare l’esistenza ed il funzionamento dei depuratori sia delle imprese di produzione ittica che dello smaltimento dei reflui di quella parte di costa che scarica nella zona di Ansedonia versante Tagliata».