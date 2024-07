Trovato il cadavere di un uomo, in un lago di sangue, in via Bezzecca all’interno della sua abitazione ad Ancona. Secondo le prime informazioni si tratta di un uomo di 42 anni. Sul posto il personale medico della Croce gialla, le volanti della polizia di Stato e la polizia scentifica. Il corpo era dietro la porta dell’abitazione.