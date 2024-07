Aggredito da rottweiler, bambino di cinque anni in gravi condizioni

Aggredito da un rottweiler mentre stava passeggiando in sella a una bici insieme alla madre nella zona di Bevagna: si è sfiorata la tragedia per un bambino di cinque anni nella serata di sabato. Il piccolo è ora ricoverato all’ospedale di Foligno con riserva di prognosi, ma la sua vita non è in pericolo. Un episodio del quale riferiscono oggi, con un comunicato stampa, i carabinieri che stanno svolgendo accertamenti. Secondo la ricostruzione dell’Arma, l’animale dopo avere scavalcato la recinzione dell’area dove era custodito, si è avventato sul bambino mordendolo in più parti del corpo. L'immediato intervento di alcuni vicini, richiamati dalle urla della madre del piccolo, ha consentito di allontanare il cane. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato il piccolo all’ospedale di Foligno, dove è ora ricoverato e i medici stanno decidendo se e come intervenire.

Dopo l’aggressione sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Foligno che hanno proceduto a eseguire i primi accertamenti. Sono quindi in corso le indagini per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto attraverso l’escussione di testimoni, così da individuare il proprietario dell’animale e stabilire le eventuali responsabilità sulla mancata custodia. Di quanto successo è stata informata subito la procura della Repubblica di Spoleto, competente per territorio, che ha aperto un fascicolo. Secondo quanto risulta all’ANSA, il reato ipotizzato è lesioni colpose. Ancora un grave episodio quindi che coinvolge un cane dalla muscolatura particolarmente potente, riproponendo il tema della gestione di questi animali, di razze quali rottweiler e pit bull. Dopo una tragedia avvenuta nel maggio scorso, Giorgio Mulé, vicepresidente della Camera dei deputati e deputato di Forza Italia, aveva parlato della necessità di «una riflessione immediata sulla capacità di possedere e saper gestire cani che potenzialmente possono uccidere». A suo avviso «non si tratta di 'criminalizzare' questa o quella razza, ma occorre certamente interrogarsi sugli strumenti e la coscienza che ogni proprietario di cani potenzialmente 'pericolosi' deve avere da quando decide di possederne uno».