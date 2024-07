Colonnello in pensione posta sui social una foto in cui indossa una divisa nazista. Interviene la polizia

La divisa delle SS utilizzata per il post su Facebook, un calendario di Benito Mussolini, altri cimeli legati al ventennio fascista ed armi con relative munizioni, regolarmente detenute, sono state sequestrate dalla polizia nell’abitazione del colonnello in pensione Giovanni Fuochi.

La perquisizione, di cui ha dato notizia questa mattina il quotidiano Libertà, è stata ordinata dalla Procura della Repubblica di Piacenza dopo che l’ex ufficiale al comando dell’aeroporto militare di San Damiano oggi in pensione, aveva posato con giacca grigia, fascia rossa con svastica nera sul braccio, croce di ferro al taschino accompagnando la foto con la scritta «Sinistrorsi vi aspetto». Il post che ha suscitato grandi polemiche a Piacenza è stato poi rimosso.