Francesca Deidda uccisa con un colpo sulla fronte: i risultati dell'autopsia

È stata uccisa con un colpo secco sul lato destro della fronte, inferto con un oggetto contundente, Francesca Deidda, la 42enne scomparsa da San Sperate, a circa 20 chilometri da Cagliari, il 10 maggio scorso e ritrovata priva di vita in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito.

E’ quanto emerge dall’autopsia effettuata oggi pomeriggio dal dottor Roberto Demontis a Cagliari. Per l'accusa, sarebbe stata uccisa dal marito, Igor Sollai, 43 anni, in carcere a Uta per omicidio volontario e occultamento di cadavere.