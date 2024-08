Anziano veglia in casa il cadavere della moglie morta da mesi

Il cadavere di una donna di 65 anni, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato dai carabinieri della stazione di Mornago, in provincia di Varese, nell’abitazione di Casale Litta dove la donna viveva con il marito.

Il decesso risalirebbe ad alcuni mesi fa, solo un’eventuale autopsia potrà stabilire con certezza il quando, ma soprattutto il perché, del decesso. Ad aprire la porta ai militari, ai quali si sono rivolti i famigliari della 65enne non riuscendo più a contattarla, è stato il marito, di una decina di anni più vecchio della moglie, che da mesi viveva con il cadavere della compagna disteso sul letto.

Addirittura sotto le coperte. Secondo i primi accertamenti la donna, malata da alcuni anni, sarebbe morta per cause naturali. Il marito, trovato in stato confusionale, l’avrebbe vegliata per mesi.