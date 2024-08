È morto poco dopo essere arrivato all’ospedale Niguarda un uomo di 49 anni (e non 30 come inizialmente riferito) investito, insieme ad altre tre persone, oggi pomeriggio da un furgone a Milano, in via Boccaccio, mentre camminava sul marciapiede.

Il conducente del mezzo, di 55 anni, è risultato positivo al test preliminare per l’alcol effettuato sul posto.