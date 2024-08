Tragico schianto sulla vetrina di un negozio a Milano: morti marito e moglie

Sono entrambi morti poco dopo l’arrivo negli ospedali Niguarda e Policlinico la il marito 58enne e la moglie 60enne che a bordo del loro suv Bmw si sono schiantati contro un palo e una vetrina di un negozio in via Alessandro Aleardi all’incrocio con via Paolo Sarpi. A fortissima velocità - per cause da accertare - hanno percorso via Antonio Rosmini urtando i veicoli in sosta. Anche un pedone di 36 anni è stato colpito riportando fortunatamente solo lievi contusioni.