Anziano sviene per il caldo dentro un'auto: nuora sfonda il finestrino e lo salva

Un novantenne di Cornuda (Treviso) ha rischiato oggi di morire dopo aver perso i sensi all’interno di un’automobile esposta al sole. A scoprire la sua presenza nell’abitacolo, chiuso dall’interno, è stata la nuora, dopo aver ricevuto la telefonata di un congiunto preoccupato per il fatto di non riuscire a contattare l’anziano. Sfondato un finestrino con una mazza, la donna ha chiamato i soccorsi facendo intervenire vigili del fuoco e Suem. Trasportato all’ospedale di Montebelluna (Treviso), le sue condizioni sono progressivamente migliorate. Si ritiene che l'uomo sia rimasto immobile nell’autovettura sigillata per almeno due ore.