Camion si ribalta e resta in bilico sul cavalcavia dell'A19

Un incidente stradale che ha interessato un camion che si è ribaltato ed è rimasto in bilico sul margine di un cavalcavia. Ad intervenire sull’autostrada A19, in direzione Palermo, tra gli svincoli di Gerbini e Catenanuova, i Vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. I pompieri, con il supporto di un autogru e del personale del nucleo Speleo alpino fluviale (Saf) e a colleghi di Enna, sono riusciti a mettere in sicurezza il mezzo, rimasto in equilibrio instabile sul margine del cavalcavia, e a trarre in salvo l’autista che è in buone condizioni. L’intervento è stato già concluso. Sul posto anche agenti della Polizia stradale di Catenanuova e personale medico del 118.