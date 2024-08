Morto il produttore musicale Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi

E’ morto, all’età di 74 anni il produttore musicale Fausto Pinna, storico compagno di Iva Zanicchi. "Cara Iva, ti siamo vicini in questo momento di immenso dolore per la perdita del tuo amato Fausto", si legge sul profilo Instagram della trasmissione di Canale 5 "Verissimo".

Un anno fa lei aveva annunciato in diretta tv lo stop dai concerti per stare vicino al suo Fausto, che lottava contro un tumore al polmone. I funerali saranno celebrati a Lesmo il 9 agosto alle 15.30 nella chiesa di santa Maria assunta. Un grande amore, quello tra la cantante e il produttore musicale: erano legati dal 1987, anche se la coppia non aveva mai pensato al matrimonio.