Bimbo ferito durante una lite tra i genitori: arrestato il padre

Era stato colpito da divieto di avvicinamento alla moglie e al loro figlio ma, nonostante questo, li ha avvicinati all’interno dell’ospedale Gaslini di Genova, dove il bimbo è ricoverato. Per questo un cittadino nigeriano di 26 anni è stato arrestato dai Carabinieri. L’uomo era stato denunciato lo scorso luglio dai militari nel levante ligure, poichè aveva picchiato la moglie durante una lite, colpendo anche il bambino che la donna teneva in braccio. Per il piccolo era stato necessario il ricovero in ospedale.