Maxi furto da oltre un milione di euro in un appartamento. E’ accaduto nella notte in zona Cortina d’Ampezzo, a Roma Nord. I ladri sono entrati in casa mentre i proprietari dormivano e sono riusciti ad aprire la cassaforte.

Al risveglio la coppia di pensionati ha trovato l’appartamento rovistato. Rubati gioielli e contanti. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato Ponte Milvio.