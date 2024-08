Presunti abusi psicologici sulle ginnaste: chiesta l'archiviazione per Emanuela Maccarani

La Procura di Monza ha presentato al Gip richiesta di archiviazione per la direttrice tecnica della nazionale di ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani, e per la sua assistente Olga Tishina, indagate per abusi psicologici su alcune ginnaste.

«Credo che bisogna avere grande equilibrio, oltre che essere consci di ciò che è stato l'operato. Mai e poi mai avrei accompagnato una squadra olimpica se ci fosse stato un briciolo di verità rispetto a quanto accusato». Così Emanuela Maccarani, tecnico delle Farfalle, un anno e mezzo fa accusata di abusi verbali e psicologici dopo le denunce di ex ginnaste.

«Rivincita? No, non dovevo né vincere né perdere. Solo portare la squadra serena in pedana. Il nostro è uno sport di automatismo, fa sorridere che queste ragazze sono le colleghe delle presunte maltrattate. Come si può pensare di lasciarmi allenare queste ragazze se fosse vero».