Roma, è morto Sergio Donati: firmò con Sergio Leone "C'era una volta il west" e "Giù la testa"

È morto all'età di 91 anni a Mentana, in provincia di Roma, lo sceneggiatore Sergio Donati. Nato il 13 aprile 1933 a Roma, Donati inizia la carriera di scrittore già giovanissimo, come giallista di successo con la collana dei Gialli Mondadori con L'Altra Faccia della Luna, Sepolcro di Carta e Mister Sharkey Torna a Casa.

Si afferma poi come uno dei più grandi sceneggiatori italiani, autore di oltre di ottanta film, tra i quali i famosi spaghetti western di Sergio Leone con musiche di Ennio Morricone.

Il talento e la creatività di Sergio Donati hanno segnato la storia del cinema con film come C'era una volta il West, Giù la Testa, ma anche Sbatti il mostro in prima pagina di Marco Bellocchio, Il Giocattolo di Giuliano Montaldo, Casablanca Casablanca di Francesco Nuti, Il Conte Tacchia di Sergio Corbucci, Almost Blue di Alex Infascelli. È stato apprezzato anche all'estero e ha collaborato con con registi come Michael Anderson, John Irvin e John Guillermin, ha lavorato per Raw Deal con Arnold Schwarzenegger. Ma si è dedicato anche alla fiction, collaborando tra l'altro alla serie Un cane sciolto (1990-1993) di Giorgio Capitani.

Una lunga avventura che ha raccontato in parte nel libro "C'era una volta Il west, ma c'ero anch'io".