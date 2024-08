Esodo di Ferragosto per 15 milioni di italiani: ecco le strade da bollino rosso

Poche le camere ancora disponibili, soprattutto nelle mete tradizionali delle vacanze estive: risulta infatti già prenotato il 91% dell’offerta disponibile, circa un punto in più rispetto al 2023, anche se - per la coincidenza del calendario - il ponte dello scorso anno è stato un giorno più lungo, secondo le stime del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, sulla base di un monitoraggio sulle principali piattaforme di prenotazione online. E Cna Turismo e Commercio prevede un giro d’affari da 3,7 miliardi.

Per il ponte tra il 15 ed il 18 agosto sono attese 14,8 milioni di presenze nelle strutture ricettive, di cui il 56% di turisti italiani, mentre sono finalmente in calo i bollini rossi che allertano sui possibili effetti sulla salute, soprattutto per i più fragili, delle ondate di calore che il ministero della Salute monitora coi bollettini giornalieri per 27 città.

Gli itinerari interessati sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani . Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana.

Per il fine settimana le strade saranno da bollino rosso. Sulla rete Anas è atteso traffico in costante aumento per gli spostamenti dalle grandi città verso località vicine per il 15 agosto. Non mancheranno anche gli ultimi vacanzieri che partiranno verso mete più lontane, mentre da sabato 17 e domenica 18 sono previsti i primi rientri. Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso dal pomeriggio di oggi, mercoledì 14 agosto e nella mattinata di domani, giovedì 15 agosto. Viceversa, sabato e domenica si attende traffico intenso verso i grandi centri urbani.

Secondo la ricerca per Assoturismo Confesercenti, per le località marine il tasso medio di occupazione delle strutture è del 95%, in aumento di circa 2 punti; anche per le località dei laghi sale al 95% con un punto in più rispetto al 2023. Le strutture delle aree rurali/collina registrano una sostanziale stabilità, così come quelle delle aree del termale, mentre aumenta di 3 punti il volume delle prenotazioni registrato dalle strutture delle località di montagna. Per le città d’arte l'occupazione media si ferma all’83%, contro l’82% del 2023, nonostante il caldo torrido.

In particolare, tra le regioni del Nord Est si distingue il Trentino Alto Adige con un tasso di occupazione del 97%. Per le regioni del Nord Ovest spicca il dato della Valle d’Aosta e della Liguria, rispettivamente con il 95% e il 97%. Tra le regioni del Centro Italia il valore più elevato è quello delle Marche. Infine, per le regioni del Sud e Isole i tassi di saturazione più alti sono stati rilevati per l'Abruzzo e la Sardegna. Il giro d’affari del super-ponte dal 12 al 18 agosto - secondo le stime di Cna Turismo e Commercio che l’ANSA pubblica in anteprima - è di oltre 3,7 miliardi grazie in particolare ai turisti stranieri. Saranno gli ospiti provenienti da oltre confine a spendere di più, circa 2 miliardi, mentre gli italiani in vacanza si fermeranno a 1,7 miliardi.

La voce più importante è costituita dalle spese per la ricettività, 1,3 miliardi. A seguire il trasporto, che vale circa 600 milioni, e la ristorazione, a 570 milioni. I regali, per sé e per gli altri, e i biglietti per gite, musei, gallerie, attività ricreative e sportive, vale a dire le spese per gli acquisti e «per altri motivi connessi al turismo», sono destinati a valere tra i 950 milioni e il miliardo.