Autotreno si schianta sulla A21: camionista perde la vita

Un camionista di 60 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla autostrada A21 tra i caselli di Alessandria Est e Ovest. L’uomo alla guida di un autotreno, per cause ancora in corso di ricostruzione, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un guardrail in una zona di cantiere. Nonostante gli immediati soccorsi portati dal 118 giunto sul posto con l’elicottero, l’autista non ce l’ha fatta. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polstrada di Alessandria.