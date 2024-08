Cade in gara sbattendo la testa contro un muretto: grave la 19enne ciclista Alice Toniolli

La 19enne ciclista trentina Alice Toniolli è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Treviso dopo aver violentemente sbattuto la testa contro un muretto nel corso della gara femminile del 'Circuito dell’Assuntà, a Ceneda di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. L’atleta della Top Girls Fassa Bortolo, originaria di Mezzocorona, per cause in corso di accertamento, poco dopo metà corsa mentre si trovava in gruppo ha perso il controllo della bicicletta, si è sbilanciata ed è andata a sbattere contro un muretto.

Inizialmente Alice, da quest’anno passata tra le professionista, era stata trasportata in elicottero all’ospedale di Conegliano ma, a seguiti dell’aggravarsi delle condizioni (preoccuperebbero le fratture multiple riportate alla testa e al torace), è stata trasferita a quello di Treviso. Sul traguardo Elisa De Vallier subito dopo la vittoria ha dedicato il successo alla Toniolli, sua compagna di squadra.

Ricoverata in terapia intensiva a Treviso