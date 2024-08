Spari in spiaggia nella notte di Ferragosto, ferito un 20enne. Tragedia sfiorata nel Brindisino

Un ragazzo di circa 20 anni è stato ferito di striscio a un polpaccio da un proiettile vagante la scorsa notte mentre si trovava in spiaggia a Campo di Mare, marina di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Le sue condizioni non sono gravi ed è stato già dimesso dopo gli accertamenti in pronto soccorso.

Sul caso indagano i carabinieri che hanno acquisito le testimonianze dei presenti. In spiaggia la scorsa notte per festeggiare Ferragosto c'erano oltre 20 persone: in tanti hanno udito i colpi di arma da fuoco. I militari non escludono l’ipotesi che qualcuno abbia sparato per festeggiare la notte del 15 agosto.