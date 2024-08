Escursionista disperso sulle Alpi: ritrovato morto dopo una nottata di ricerche

Un escursionista è stato ritrovato morto stamani sulle Alpi Apuane dopo un’intera notte di ricerche. Aveva dato l’allarme il gestore del rifugio Del Freo non vedendolo tornare in serata da un’escursione sulle Cenge dei Partigiani. L’uomo era partito per la camminata alle 16 di ieri, i soccorritori hanno individuato il corpo stamani verso le 8.

Sono partite per le ricerche squadre dei vigili del fuoco, anche con droni, del Soccorso Alpino, dei carabinieri, mentre un elicottero dell’Aeronautica militare ha volato tutta la notte usando termocamere e sistemi di localizzazione del segnale del telefono cellulare. Il corpo è stato individuato 110 metri sotto un sentiero in cresta in un tragitto che unisce la Pania della Croce al Pizzo delle Saette.