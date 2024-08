Il giallo di Sharon sul modello Yara: profilate decine di Dna di donne e uomini. Analisi su telecamere e telefono della vittima

Proseguono su diversi fronti le indagini sull'omicidio di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa con quattro coltellate la notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio scorsi in strada a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Da un lato i carabinieri del Ros stanno analizzando la 'copia forense' del suo cellulare per cercare eventuali chat o messaggi nascosti che possano in qualche modo indirizzare verso una pista precisa, verificando il traffico delle sue ultime ore di vita, ma non solo. Dall’altro proseguono gli accertamenti dei loro colleghi del Ris su alcuni profili genetici prelevati negli ultimi giorni nella zona del delitto, intorno a via Castegnate, da confrontare con le tracce di Dna eventualmente riscontrate sugli abiti e sui campioni prelevati durante l’autopsia sul corpo di Sharon.

Sono alcune decine le persone convocate dai Carabinieri per il prelievo del dna, come i soccorritori, chi abita nella zona dove è avvenuto l’omicidio o si trovava in zona la sera in cui è stata uccisa, segnalato dalle celle telefoniche. «Hanno fatto il test del dna a mia moglie e anche io mi sono sottoposto quando me l’hanno chiesto - ha riferito uno degli abitanti all’Eco di Bergamo - Per il test siamo andati in caserma. Nessun problema, non abbiamo nulla da nascondere. Anzi, ben vengano questi controlli».