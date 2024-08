Choc su un campo di calcio a Toledo, bambino di 10 anni ucciso a coltellate da una persona incappucciata

Un bambino di 10 anni è morto accoltellato oggi mentre giocava a calcio con coetanei, aggredito con un oggetto appuntito da un uomo, che ha fatto irruzione in un centro polisportivo di Mocejòn, una piccola località in provincia di Toledo, in Castiglia la Mancia. Lo segnala la guardia civile, che indaga sull'accaduto, riferisce l'agenzia Efe.

Il bambino stava giocando a calcio nel campo del centro sportivo 'Angel Tardìò quando, alle 9,45 di questa mattina, l'assassino con il volto coperto da un fazzoletto si è diretto verso un gruppo di persone a bordo campo e, dopo aver aggredito il minore, è scappato correndo, secondo alcune testimonianze dei presenti riferite dal quotidiano Abc. Quando sul posto sono giunti i servizi di soccorso, il bambino di 10 anni era già in arresto cardiocircolatorio e sono stati inutili i tentativi di rianimarlo. Secondo quanto riferito da Abc, l’aggressore è fuggito a bordo di una vecchia Ford Mondeo di colore grigio, mentre sul posto sono giunte una dozzina di pattuglie della guardia civile, che hanno istituito posti di blocco nella località per tentare di localizzare il fuggiasco.

Ancora sconosciuti i motivi dell’aggressione, mentre gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, secondo fonti investigative citate dall’agenzia Europa Press. Sotto shock i familiari del bambino, attualmente assistiti dai servizi di supporto psicologico.