Un ladro è rimasto gravemente ferito dopo essersi gettato da un balcone al secondo piano di una palazzina in via Ugo de Carolis, nel quartiere romano Balduina. Il complice, dopo essersi lanciato anche lui, è riuscito invece a fuggire. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo. Sul posto i carabinieri della stazione Medaglie d’Oro che indagano sul caso.