Poche settimane prima della tragedia di Porticello, lo yacht battente bandiera britannica era transitato anche in acque messinesi. Più di un bagnante aveva avuto modo di ammirarlo in tutta la sua classe mentre solcava il mare. L'imbarcazione affondata ieri è stata ormeggiata anche nella rada antistante le Sabbie nere a Vulcano. In questo video - realizzato da Loredana Polizzi - si nota proprio il veliero superlusso mentre è di passaggio.