Entra in una casa per rubare, ma si mette a leggere un libro sul letto e si fa arrestare

Era entrato in un appartamento di una palazzina del quartiere romano di Prati per rubare ma, dopo aver visto un libro nella stanza del proprietario, si è seduto sul letto per leggere ed è stato scoperto. Il ladro, un 38enne italiano, è stato arrestato dalla polizia arrivata in via Carlo Mirabello dopo la chiamata di un 71enne, proprietario dell’immobile, al 112, nella quale l’uomo segnalava la presenza di un ladro nell’appartamento. Gli agenti hanno fermato il 38enne mentre leggeva il libro adagiato sul letto. L’uomo aveva una busta con all’interno dei vestiti firmati.