E’ stato trovato morto il giovane scomparso, nella notte tra il 17 e il 18 agosto, da Santa Rufina di Cittaducale, in provincia di Rieti. Il corpo senza vita di Lorenzo Colasanti, 23 anni, era vicino alla sua auto, una Ford Fusion, finita in un fossato, nei pressi della motorizzazione di Rieti. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e agenti della polizia municipale. Indagini sono in corso.