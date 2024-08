Il mistero dell'ereditiera americana scomparsa a Madrid, si cerca nel Vicentino il corpo di Ana Maria Henao Knezevich

Madrid, Miami e Cogollo del Cengio, piccolo comune della provincia di Vicenza: sono le città al centro di un giallo internazionale su cui lavora la squadra mobile di Vicenza, la polizia scientifica, un gruppo di investigatori madrileni con la supervisione dell’FBI. Questa mattina, con un’ordinanza del sindaco, è stata chiusa una strada bianca circondata da una fitta boscaglia lungo la vecchia strada del Costo che collega la pianura berica all’Altopiano di Asiago (Vicenza). Una maxi ricerca con l’ausilio di cani molecolari e di una ruspa è stata avviata per trovare i resti dell’ereditiera Ana Maria Henao Knezevich, 40 anni, originaria della Colombia e residente da 18 anni negli Stati Uniti. La donna era giunta a Madrid nel dicembre 2023, in fuga da un tormentato divorzio dal marito, David Knezevich, dopo 13 anni di matrimonio. L’uomo, di origini serbe ma naturalizzato americano, è stato arrestato all’aeroporto di Miami, all’arrivo di un volo da Belgrado, proprio per il presunto coinvolgimento nel sequestro di persona e nella sparizione della moglie. Il 10 giugno è comparso davanti al giudice dello stato della Florida per la lettura formale delle accuse a suo carico. Di fatto, Ana Maria è sparita nel nulla dallo scorso 2 febbraio mentre si trovava nella capitale spagnola con un’amica.

Secondo fonti investigative USA, l’uomo avrebbe dato alcune indicazioni precise su dove ritrovare la donna. E dagli Stati Uniti sarebbe quindi arrivato l’input alle polizie spagnole e italiane di dare il via alle ricerche della 40enne in un’area boschiva lungo la strada del Costo a Cogollo del Cengio. Per tutta la giornata, gli uomini del vicequestore Lorenzo Orestesi, che dirige la squadra mobile di Vicenza, due poliziotti spagnoli, il reparto della scientifica della Questura berica con il supporto di cani molecolari e di una ruspa, insieme ai vigili del fuoco, hanno battuto la zona palmo a palmo senza però avere alcun riscontro. Le ricerche proseguiranno domani mattina. Si tratta di un’area particolarmente impervia e ricca di vegetazione, dove non è semplice individuare l’eventuale luogo di sepoltura di un cadavere.