Giornalista aggredito, quattro attivisti di Casapound ai domiciliari

Quattro persone sono state messe agli arresti domiciliari nell’indagine sul caso di Andrea Joly, il giornalista del quotidiano La Stampa che lo scorso 20 maggio, a Torino, è stato aggredito davanti al circolo "Asso di Bastoni", abituale ritrovo degli attivisti di Casapound. Ad eseguire il provvedimento è stata la polizia di Stato. Il fascicolo è aperto per violenza privata aggravata e lesioni.

Gli arresti domiciliari sono stati disposti per Euclide Rigato, 45 anni, tassista, torinese; Marco Berra, 35 anni, operaio, di Cuneo; Igor Bosonin, 46 anni, ex candidato sindaco a Ivrea (Torino); Paolo Quintavalle, 33 anni, di Chivasso. Per un quinto indagato, Maurizio Galiano, 53 anin, ferroviere, torinese, non sono state disposte misure cautelari. Joly fu aggredito il 20 luglio mentre realizzava foto e video di una festa in corso davanti all’Asso di Bastoni.